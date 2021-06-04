В Пенсионном фонде Украины отчитались об июньском перерасчете выплат

Всего в ПФУ пересмотрели пенсии для 633 тыс. пенсионеров, при этом повысили суммы для 313 тыс. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальной страничке в Фейсбук, передает Politeka.net.

В ПФУ отметили, что провели перерасчет с 1 апреля 2021 года после получения данных из Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал этого года.

Перерасчет коснулся тех лиц, которые после назначения пенсии продолжали работать и уже имеют не менее 24 месяцев страхового стажа или менее 24 месяцев страхового стажа, при условии, что после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Средний размер повышения составил 193,32 гривны. Пересчет был осуществлен без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

"В июне граждане получат не только перечисленную пенсию, но и доплату за апрель-май текущего года", - добавили в ПФУ.

Ранее мы сообщали, следующий перерасчет пенсий произойдет с 1 июля. Из-за того, что на 85 гривен повысится прожиточный минимум. Минимальная пенсия вырастет, соответственно, тоже на 85 гривен и будет составлять 1854 грн., а максимальная на 850 гривен. Прибавка коснется большинства украинцев старше 60 лет.

Кому пенсии не повысят в этом году: тем, кто вышли на заслуженный отдых в период с апреля 2019-го по апрель 2021 года. Им пенсии проиндексируют не ранее апреля 2022 года.

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