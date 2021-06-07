Более сотни жилых домов затопило из-за непогоды
Об этом говорится в отчете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В течение 2 - 3 июня в городе Днепр частично подтопило 109 частных жилых домов и 200 дворов. К счастью, жертв и пострадавших нет.
По данным спасателей, произошло поднятие уровня воды до 35 см.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Жена "Холостяка" Михайлюка показала, как стала выглядеть из-за недосыпов: фото модели
Победительница "Холостяка" Ульянова поразила неряшливым видом: "Просто ужас, мне стыдно"
Разговорчивая Цибульская вывела Козловского из себя, кадры перепалки: "Коза!"
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу"
Работники ГСЧС предупреждают, что Украину вскоре снова накроют дожди.
В частности, грозы ожидаются в столице и Киевской области грозы (I уровень опасности, желтый).
К слову, погода в Украине на этой неделе будет дождливой
Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.
Так, по словам синоптиков в ближайшие пять дней в Украине будет очень дождливо, местами с грозами, шквалами и градом
В начала недели, 7 июня, дожди с грозами вероятны по всей территории страны, при грозах возможны сильные порывы ветра и даже град.
8-9 июня также ожидаются дожди и грозы в Украине. Температура +21+24, но на Западе станет немного теплее - до +26 градусов.
10-11 июня синоптики тоже прогнозируют дожди и грозы, потеплеет до +22+26 по всей стране.
К слову о Лунном затмении: названа опасность даты и что нельзя делать.
Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.
Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.