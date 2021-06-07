Более сотни жилых домов затопило из-за непогоды

Об этом говорится в отчете Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В течение 2 - 3 июня в городе Днепр частично подтопило 109 частных жилых домов и 200 дворов. К счастью, жертв и пострадавших нет.

По данным спасателей, произошло поднятие уровня воды до 35 см.

Работники ГСЧС предупреждают, что ​​Украину вскоре снова накроют дожди.

В частности, грозы ожидаются в столице и Киевской области грозы (I уровень опасности, желтый).

К слову, погода в Украине на этой неделе будет дождливой

Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Так, по словам синоптиков в ближайшие пять дней в Украине будет очень дождливо, местами с грозами, шквалами и градом

В начала недели, 7 июня, дожди с грозами вероятны по всей территории страны, при грозах возможны сильные порывы ветра и даже град.

8-9 июня также ожидаются дожди и грозы в Украине. Температура +21+24, но на Западе станет немного теплее - до +26 градусов.

10-11 июня синоптики тоже прогнозируют дожди и грозы, потеплеет до +22+26 по всей стране.

К слову о Лунном затмении: названа опасность даты и что нельзя делать.

Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.