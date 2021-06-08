На Волыне оборвалась жизнь ветерана ВСУ

Сердце бывшего бойца остановилось ночью, 7 июня, сообщает ВолиньPost.

По предварительной информации, 35-летний Андрей Косюр имел большие проблемы с организмом в фазе сна, лечился в Волынской областной клинической больнице, госпитале ветеранов войны.

Когда он засыпал, останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.

У Андрея остался маленький сын Давид.

свеча, траур

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