На Волыне оборвалась жизнь ветерана ВСУ
Сердце бывшего бойца остановилось ночью, 7 июня, сообщает ВолиньPost.
По предварительной информации, 35-летний Андрей Косюр имел большие проблемы с организмом в фазе сна, лечился в Волынской областной клинической больнице, госпитале ветеранов войны.
Когда он засыпал, останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.
У Андрея остался маленький сын Давид.
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