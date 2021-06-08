В РФ бурно отреагировали на форму сборной Украины на Евро-2020

На ней изображена карта Украины с украинским Крымом и приветствие ВСУ "Слава Украине".

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить новую форму украинских футболистов, потому что Украина якобы таким образом выражает свою политическую позицию, которая идет вразрез с позицией России.

Теперь россиянам ношение новой формы сборной Украины на территории РФ может обернуться 4 годами тюрьмы.

Об этом сообщили адвокат Игорь Бушманов в комментарии Sport24.

По его словам, "такие действия могут быть расценены как сепаратизм".

"Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения — к уголовной сроком до четырех лет", - заявил правозащитник.

Стоит отметить, что в УЕФА уже утвердили форму национальной сборной на Евро-2020.

Главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко также отреагировал на возмущения россиян, отметив, что их "реакция его не интересует".

"Я думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен", – заявил Шевченко во время пресс-конференции.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

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