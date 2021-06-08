В Украине растет пенсионный возраст, в связи с ежегодным повышением требований к стажу

Трудовой стаж станет выше, а это значит, что в 2027-м году 45% украинцев в возрасте 60 лет не будут получать пенсию. Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко рассказала, как изменятся требования, пишет Обозреватель.

Так, по состоянию на январь 2022 год требования к стажу станут выше на 12 месяцев, таким образом все, кто не выполнит условия, будет работать до 63 или 65 лет.

В 60 лет выйдут те, у кого будет не меньше 29 лет стажа, в 63 - от 19 до 29 лет, а в 65 - от 15 до 19 лет.

В 2023 году будущим пенсионерам нужно будет иметь трудового стажа не менее 30 лет. Такое требование не сможет выполнить ощутимое количество людей, и теперь им придется работать до 63 и 65 лет.

В 60 лет смогут выйти на пенсию, у кого есть 30 и более лет стажа; в 63 - от 20 до 30 лет, в 65 - от 15 до 20 лет.

2024 год:

В 60 лет на пенсию выйдут те, у кого 31 и более лет стажа, в 63 года - от 21 до 31 года, в 65 - от 15 до 21 года.

2025 год:

в 60 лет выйдут люди с 32-мя и более годами стажа; в 63 года - от 22 до 32 лет стажа, в 65 - от 15 до 22-ух.

2026 год:

в 60 лет пенсия "светит" людям со стажем 33 и более лет, в 63 года - от 23 до 33 лет, в 65 лет - от 15 до 23 лет.

2027 год:

в 60 лет на пенсию выйдут люди с 34 и более лет стажа; в 63 года - от 24 до 34 лет, в 65 лет - от 15 до 24 лет стажа.

2028 год:

в 60 лет - 35 и более лет стажа, в 63 года - от 25 до 35 лет, в 65 лет - от 15 до 25 лет.

Стоит отметить, что в МВФ предлагали повысить пенсионный возраст украинцев, ведь налоги работающих не покрывают расходы на обеспечение выплат.

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