В Украине обновили зоны карантина

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.

Теперь все регионы страны отнесены к зеленой зоне.

В зеленой зоне карантина действуют самые слабые карантинные ограничения, а именно:

  • обязательное ношение масок в общественных зданиях;
  • разрешены массовые мероприятия с участием более 50 человек;
  • кинотеатры и учреждения культуры могут работать с заполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале,
  • перевозки пассажиров разрешены только в количестве сидячих мест в транспорте;
  • работа кафе, баров, ресторанов после 22 и до 7 часов.

Напомним, 7 июня Кабмин уже ослабил карантин в Украине. Были смягчены ограничения для заведений культуры и туризма, изменены правила въезда в Украину.

вокзал, карантин

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Отметим, что за прошедшие сутки, 8 июня, в Украине выявили 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1602), выздоровели 6962 пациента (днем ранее – 6751).

Всего за время пандемии коронавирусом заразились2 218 039 украинцев.

Напомним про новые правила карантина ждут украинцев, заявление Ляшко: ограничения могут быть сняты в нескольких сферах.

Также Politeka писала, об отмене карантина, глава Минздрава раскрыл, когда снимут ограничения и что потом.