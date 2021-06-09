В Украине обновили зоны карантина
Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.
Теперь все регионы страны отнесены к зеленой зоне.
В зеленой зоне карантина действуют самые слабые карантинные ограничения, а именно:
- обязательное ношение масок в общественных зданиях;
- разрешены массовые мероприятия с участием более 50 человек;
- кинотеатры и учреждения культуры могут работать с заполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале,
- перевозки пассажиров разрешены только в количестве сидячих мест в транспорте;
- работа кафе, баров, ресторанов после 22 и до 7 часов.
Напомним, 7 июня Кабмин уже ослабил карантин в Украине. Были смягчены ограничения для заведений культуры и туризма, изменены правила въезда в Украину.
Аллу Пугачеву, которую все боятся, довели до слез на публике: "Негодяй"
"Холостячка" Огневич выбрала для съемок первого эфира провальный образ: "Просто отвратительное платье"
В Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
Трагическое ДТП на украинской трассе, жертв пришлось вырезать из искореженных авто: кадры с места
Взрывы гремят на складах боеприпасов, люди кинулись в бомбоубежища: кадры крупного ЧП в Европе
Отметим, что за прошедшие сутки, 8 июня, в Украине выявили 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1602), выздоровели 6962 пациента (днем ранее – 6751).
Всего за время пандемии коронавирусом заразились2 218 039 украинцев.
Напомним про новые правила карантина ждут украинцев, заявление Ляшко: ограничения могут быть сняты в нескольких сферах.
Также Politeka писала, об отмене карантина, глава Минздрава раскрыл, когда снимут ограничения и что потом.