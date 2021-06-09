В Украине обновили зоны карантина



Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют обновленные данные Минздрава.



Теперь все регионы страны отнесены к зеленой зоне.

В зеленой зоне карантина действуют самые слабые карантинные ограничения, а именно:

обязательное ношение масок в общественных зданиях;

разрешены массовые мероприятия с участием более 50 человек;

кинотеатры и учреждения культуры могут работать с заполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале,

перевозки пассажиров разрешены только в количестве сидячих мест в транспорте;

работа кафе, баров, ресторанов после 22 и до 7 часов.

Напомним, 7 июня Кабмин уже ослабил карантин в Украине. Были смягчены ограничения для заведений культуры и туризма, изменены правила въезда в Украину.

Отметим, что за прошедшие сутки, 8 июня, в Украине выявили 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1602), выздоровели 6962 пациента (днем ранее – 6751).