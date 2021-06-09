Масштабный пожар произошел на столичной Троещине

Пожар вспыхнул вблизи припаркованных автомобилей, сообщает Dtp.kiev.ua.

Огонь охватил 25 квадратных метров, на место ЧП слетелись спасатели и правоохранители.

"Благодаря оперативным действиям пожарных пламя удалось локализовать, оно не перекинулось на автомобили, припаркованные в считанных метрах от огня. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Так, на железнодорожной станции «Караваевы дачи» мужчину зажало между платформой и вагоном поездом.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С помощью специального инструмента спасатели достали тело мужчины и передали его медикам, к сожалению, спасти человека не удалось, он погиб.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

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