На Закарпатье девочка спасла из огня четверых сводных братьев и сестер

Выносить детей 11-летней девочке пришлось по одному на руках через окно.

Родителей в это время дома не было, они уехали в районную больницу с младшим ребенком.

София Рознийчук из Закарпатья, спасшая детей, стала лауреатом всеукраинской акции "Герой-спасатель года-2019", но родители решили отказаться от девочки и она оказалась в детдоме.

После того как сгорел дом, семья скиталась по родственникам. Денег не было, поэтому дети были вынуждены просит милостыню на вокзале. Вскоре, кто-то вызвал полицию и деток забрали в спецучреждение, передает "КП в Украине".

Только вот всех деток забрали родители, а Софийка осталась там, и находится в учреждении уже 2 года.

Когда разговор заходит о родителях, сестрах и братьях, которых она спасла - у девочки на глазах появляются слезы. Ребенок не понимает, почему о ней забыли родные.

Известно, что ее родного отца лишили родительских прав, родная мать, по словам девочки умерла, но как сообщила служба по делам детей, женщина живет с другой семьей в Виннице. Мать Софии передала нотариально заверенную просьбу лишить ее прав на ребенка, потому что забрать дочку ей, якобы, некуда.

Сотрудники ГСЧС в Закарпатской области просят поддержать морально Софийку, написать ей письмо, теплые слова поддержки малышке сейчас не помешают.

Адрес: Закарпатская область, Мукачевский район, 89640, пгт Чинадиево, ул. Санаторная, 75а.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

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