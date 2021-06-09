До отправления на фронт девушка успела почувствовать себя заробитчанкой, так как в течение года работала в Польше.

Именно здесь, на передовых позициях, где расстояния до врага отсчитываются в метрах, держат оборону бойцы подразделения.

Татьяна проходит военную службу по контракту в одном из подразделений 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского.

"Уже длительное время вынашивала мечту стать военнослужащим. Еще в 2016 году родители отказали мне от такой идеи, но впоследствии мне удалось их переубедить, и вот я в боевой части", - поделилась Татьяна.



Девушка уверяет, что в дальнейшем намерена продолжить военную службу в Вооруженных силах Украины.

"Так мы решили с мужем, ведь он у меня также боевой медик и в настоящее время проходит военную службу по контракту", - поделилась боевой медик.