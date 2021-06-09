Хрупкая украинка спасает украинских бойцов на Донбассе
Как передает Politeka.net, историю боевого медика из Сумщины рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Как передает Politeka.net, историю боевого медика из Сумщины рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Татьяна проходит военную службу по контракту в одном из подразделений 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского.
Именно здесь, на передовых позициях, где расстояния до врага отсчитываются в метрах, держат оборону бойцы подразделения.
До отправления на фронт девушка успела почувствовать себя заробитчанкой, так как в течение года работала в Польше.
"Уже длительное время вынашивала мечту стать военнослужащим. Еще в 2016 году родители отказали мне от такой идеи, но впоследствии мне удалось их переубедить, и вот я в боевой части", - поделилась Татьяна.
Девушка уверяет, что в дальнейшем намерена продолжить военную службу в Вооруженных силах Украины.
"Так мы решили с мужем, ведь он у меня также боевой медик и в настоящее время проходит военную службу по контракту", - поделилась боевой медик.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
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