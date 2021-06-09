Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщили на Facebook-страничке 1-й отдельной танковой Северской бригады, где он нес службу.
Жизнь 20-летнего танкиста Лаптинова Виктора Леонидовича оборвалась в больнице Днепра, после полученных тяжелых травм в результате ДТП.
Ранее мы сообщали, что на Волыне оборвалась жизнь ветерана АТО.
По предварительной информации, 35-летний Андрей Косюр имел большие проблемы с организмом в фазе сна, лечился в Волынской областной клинической больнице, госпитале ветеранов войны.
Когда он засыпал, останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.
У Андрея остался маленький сын Давид.
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Оборвалась жизнь бойца ВСУ, двухлетний малыш остался без отца: "Через месяц должен был вернуться домой"
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.