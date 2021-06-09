Оборвалась жизнь молодого украинского военнослужащего

Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщили на Facebook-страничке 1-й отдельной танковой Северской бригады, где он нес службу.

Жизнь 20-летнего танкиста Лаптинова Виктора Леонидовича оборвалась в больнице Днепра, после полученных тяжелых травм в результате ДТП.
"В свои 20 лет уже был старшим механиком-водителем танка, добросовестно выполнял порученные задания и защищал Родину в районе проведения ООС, но злая судьба настигла его дома в отпуске. Командование и личный состав бригады выражают глубокие соболезнования семье Виктора, маме и сестре, которые остались одни", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Волыне оборвалась жизнь ветерана АТО.

По предварительной информации, 35-летний Андрей Косюр имел большие проблемы с организмом в фазе сна, лечился в Волынской областной клинической больнице, госпитале ветеранов войны.

Когда он засыпал, останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.

У Андрея остался маленький сын Давид.

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Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

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