Последние новости

13:40 Трагически оборвалась жизнь украинского воина, парню было всего 20: "Мама и сестра остались одни"

13:35 "Золотая, наверное": цена молодой кукурузы на рынках Украины взлетела до неприличия

13:17 Брежневу с яркими губами и в откровенном купальнике перепутали с 20-летней дочкой: "Верунчик, ты ураган"

13:17 Трагическое ДТП на украинской трассе: 16-летняя девочка потеряла семью в аварии, за ее жизнь борются врачи

13:09 Мила Нитич, приструнившая Олю Полякову, улетела из Украины: "Ну здравствуй..."

12:57 Виктор Павлик осыпал жену комплиментами за пару дней до родов: "Какой большой пузяра"

12:46 Всплыли детали в трагедии с семьей на Житомирщине: ребенок чудом выжил

12:43 Выпускников ждут платные тесты ВНО: украинцам озвучили полный список, "включено 11 предметов"

12:38 Украинка потеряла всю семью в аварии и отправилась за решетку: "Погибли муж и двое сыновей"

12:37 Украинка отправилась на фронт, несмотря на отговоры родителей: "Теперь я в боевой части"

12:34 Устенко считает, что юг Украины уникальный, там шикарный чернозем, очень много солнца и есть источники воды

12:30 Чаплыга назвал три вершины треугольника власти олигархов

12:30 Каменских без макияжа и в домашнем виде поделилась своей огромной радостью: "Наконец-то"

12:29 Практически до исторических максимумов поднялись цены на железную руду, - Бизяев