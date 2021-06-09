Украинец, который имел 100% поражение легких, вылечился от коронавируса

В Днепре в областной больнице имени Мечникова спасли мужчину, у которого было полное поражение легких. Сегодня его перевели из реанимации.

Об этом рассказал главврач больницы Сергей Рыженко.

Он сообщил, что пациента зовут Анатолий – он житель села Николаевка Днепровского района. Мужчина заболел коронавирусом 7 мая и переносил болезнь очень тяжело. Почти месяц он лежал в реанимационном отделении.

По словам Рыженко, когда они сообщили диагноз дочери мужчине, которая тоже медик, то родные начали готовиться к самому худшему. У Анатолия было поражено 100% легких. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также получал кислород и лекарства в больших объемах.

"Он попробовал все: аппарат искусственной вентиляции легких, кислород в больших объемах и все необходимые лекарства для того, чтобы вылечиться", - рассказал врач.

Главврач больницы говорит, что мужчина уже сам дышит и у него нормальное давление. Сергей Рыженко называет это настоящим успехом и, когда мужчина пройдет реабилитацию, то у него все должно наладиться.

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