Украинец, который имел 100% поражение легких, вылечился от коронавируса
В Днепре в областной больнице имени Мечникова спасли мужчину, у которого было полное поражение легких. Сегодня его перевели из реанимации.
Об этом рассказал главврач больницы Сергей Рыженко.
Он сообщил, что пациента зовут Анатолий – он житель села Николаевка Днепровского района. Мужчина заболел коронавирусом 7 мая и переносил болезнь очень тяжело. Почти месяц он лежал в реанимационном отделении.
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По словам Рыженко, когда они сообщили диагноз дочери мужчине, которая тоже медик, то родные начали готовиться к самому худшему. У Анатолия было поражено 100% легких. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также получал кислород и лекарства в больших объемах.
"Он попробовал все: аппарат искусственной вентиляции легких, кислород в больших объемах и все необходимые лекарства для того, чтобы вылечиться", - рассказал врач.
Главврач больницы говорит, что мужчина уже сам дышит и у него нормальное давление. Сергей Рыженко называет это настоящим успехом и, когда мужчина пройдет реабилитацию, то у него все должно наладиться.
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