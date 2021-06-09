В Черное море упал истребитель ВВС Болгарии

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы министерства, пишет APnews.

Предварительно известно, что самолет отрабатывал задачу в рамках учений «Шабла 21».

«Сегодня, 9 июня 2021 года, при выполнении тренировочной задачи над морской акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45. Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС", - заявило оборонное ведомство.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее мы писали о том, что страшное происшествие произошло на ж/д станции в Киеве

Так, на железнодорожной станции «Караваевы дачи» мужчину зажало между платформой и вагоном поездом.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С помощью специального инструмента спасатели достали тело мужчины и передали его медикам, к сожалению, спасти человека не удалось, он погиб.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

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