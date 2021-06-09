Из-за аппарата ИВЛ загорелась больница - есть жертвы

В России в городе Рязань случился трагический пожар в больнице. Погибли три человека, еще 8 пострадали.

По данным ведомства, в реанимации на момент возгорания находились пациенты с ковид, а в отделении пребывали 10 медиков и 36 пациентов.

Губернатор Рязанской области заявил, что причиной пожара в больнице стал загоревшийся аппарат ИВЛ.

"Началось задымление. Всех стали эвакуировать. Медперсонал начал это делать. Буквально через 5 минут прибыли пожарные, машины скорой помощи. Всех пациентов — десять человек - из отделения реанимации и со второго этажа 26 пациентов — тоже быстро эвакуировали", — говорит губернатор.

Возбуждено уголовное дело.

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Так, на железнодорожной станции «Караваевы дачи» мужчину зажало между платформой и вагоном поездом.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С помощью специального инструмента спасатели достали тело мужчины и передали его медикам, к сожалению, спасти человека не удалось, он погиб.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".

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