Из-за аппарата ИВЛ загорелась больница - есть жертвы
В России в городе Рязань случился трагический пожар в больнице. Погибли три человека, еще 8 пострадали.
По данным ведомства, в реанимации на момент возгорания находились пациенты с ковид, а в отделении пребывали 10 медиков и 36 пациентов.
Губернатор Рязанской области заявил, что причиной пожара в больнице стал загоревшийся аппарат ИВЛ.
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"Началось задымление. Всех стали эвакуировать. Медперсонал начал это делать. Буквально через 5 минут прибыли пожарные, машины скорой помощи. Всех пациентов — десять человек - из отделения реанимации и со второго этажа 26 пациентов — тоже быстро эвакуировали", — говорит губернатор.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали о том, что страшное происшествие произошло на ж/д станции в Киеве
Так, на железнодорожной станции «Караваевы дачи» мужчину зажало между платформой и вагоном поездом.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
С помощью специального инструмента спасатели достали тело мужчины и передали его медикам, к сожалению, спасти человека не удалось, он погиб.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".
Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".
Также Politeka писала, что украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".