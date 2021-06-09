В Черкассах произошло ДТП в результате которого пострадали семь человек
Об этом сообщили в пресс-службе КНП "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".
Столкновение ВАЗ и Volkswagen произошло поздно вечером. На место аварии выехали четыре бригады медиков.
Среди пострадавших оказались дети.
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В больницу доставили мальчика и девочку в возрасте 8 лет с многочисленными ссадинами и ушибами, а также с закрытой черепно-мозговой травмой.
Так, госпитализировали 64-летнего мужчину с переломом бедра и рваными ранами, а также 44-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного отдела позвоночника.
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В помещении находились муж с женой и их 12-летняя дочь.
Мужчина погиб, женщина попала в реанимацию, а девочка не пострадала лишь чудом.
В полиции сообщили, что подозреваемый в убийсте уже задержан, он был знаком с убитым , а подозреваемый имел к нему претензии якобы из-за долговых обязательств.
Мужчина задержан, если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".
Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".
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