В Черкассах произошло ДТП в результате которого пострадали семь человек

Об этом сообщили в пресс-службе КНП "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

Столкновение ВАЗ и Volkswagen произошло поздно вечером. На место аварии выехали четыре бригады медиков.

Среди пострадавших оказались дети.

В больницу доставили мальчика и девочку в возрасте 8 лет с многочисленными ссадинами и ушибами, а также с закрытой черепно-мозговой травмой.

Так, госпитализировали 64-летнего мужчину с переломом бедра и рваными ранами, а также 44-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного отдела позвоночника.

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В помещении находились муж с женой и их 12-летняя дочь.

Мужчина погиб, женщина попала в реанимацию, а девочка не пострадала лишь чудом.

В полиции сообщили, что подозреваемый в убийсте уже задержан, он был знаком с убитым , а подозреваемый имел к нему претензии якобы из-за долговых обязательств.

Мужчина задержан, если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".

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