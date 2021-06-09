На мировой карте появится еще один океан

Так, существование Южного океана признали ученые National Geographic.

Они заявили, что об океане ученые знают давно, но из-за отсутствия согласия на международном уровне официально Южного океана не существовало.

На картах всегда отмечали четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый, но в Нацсообществе географии США решили добавить на карты и Южный океан.

Ученые считают, что это предоставит учащимся более реалистичную картину мира.

Ранее мы писали о том, что в Черное море упал истребитель ВВС Болгарии

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы министерства, пишет APnews.

Предварительно известно, что самолет отрабатывал задачу в рамках учений «Шабла 21».

«Сегодня, 9 июня 2021 года, при выполнении тренировочной задачи над морской акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45. Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС", - заявило оборонное ведомство.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

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