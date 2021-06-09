В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом, однако Министерство здравоохранения все равно будет просить правительство продлить карантин на лето

Об этом во время заседания Кабмина заявил глава ведомства Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что коронавирус в Украине еще не побороли. Поэтому карантинные ограничения следует продлить и на летние месяцы.

В силе должны остаться требования по обязательному ношению масок в общественных зданиях и в транспорте, а также соблюдение физической дистанции.

По словам Ляшко, этим летом украинцы смогут свободно летать в Европу и другие страны. По его словам, позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ — менее 5 процентов.

Отметим, 9 июня вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости на коронавирус, тогда как по состоянию на 7 июня Украина преимущественно находилась в "желтой" зоне карантина.

Всего в стране зафиксировано уже 2,218 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 июня составил почти 1,4 тысячи, что меньше по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки 756 человек, что больше, чем накануне.

Ранее Кабмин ослабил некоторые ограничения. В частности, было разрешено проводить массовые мероприятия при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Напомним, новые правила карантина вступили в силу по всей Украине: что под запретом.

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