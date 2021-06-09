Пенсионеры стали получать больше после индексации выплат
Пенсионный фонд Украины провел перерасчет, в результате которого пенсионеры стали получать больше в среднем на примерно на 200 гривен. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ПФУ в Фейсбук.
Повышение коснулось работающих пенсионеров - 313 тысяч украинцев, а средний размер увеличения составил 193,32 гривны.
Пересчет проводился с первого апреля после получения данных их Государственной налоговой службы, в которых раскрывались суммы начисленных и уплаченных страховых взносов за первый квартал этого года.
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Таким образом в июне пенсионеры получат и повышенную сумму пенсии, и доплату за апрель и май.
К слову, перерасчет осуществлялся людям, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев и они в это время работали.
Страховой стаж должен был также увеличится за этот период и учитываться при исчеслении новой величины выплат, а пенсионеры, которые проработали 24 месяца страхового стажа и имели большую зарплату - пенсию насчитали с учетом увеличенной заработной платы.
Перерасчет пенсий был сделан автоматически, поэтому украинцам не надо было никуда обращаться.