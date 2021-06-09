В среду, после долгой борьбы с раком, скончалась звезда фильма «Три орешка для Золушки»

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на CNN Prima News, 9 июня не стало чешской актрисы Либуше Шафранкова, которая сыграла главную роль в знаменитом фильме 1973 года.

Актриса скончалась на 68-м годе жизни. Как стало известно, с 2014 года она боролась с раком легких, хотя первые серьезные проблемы со здоровьем у нее появились в 2009 году. При этом точная причина смерти звезды не раскрывается.

Либуше Шафранкова родилась Чехии. Там же она окончила театральное училище. Именно роль в сказке принесла ей всенародную любовь, хотя до Золушки у актрисы были и другие успешные роли. Шафранкова также снималась в таких лентах, как "Русалочка", "Праздник подснежников".

У Либуше и ее мужа Йозефа Абргама есть сын Йозеф Абргам-младший, который стал продюсером. Сама же актриса предпочитала вести непубличную жизнь.

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