К Земле приближается огромный астероид

Об этом сообщает британское издание Express.

В NASA отметили, что астероид, размером превышающий самое большое футбольное поле (150 метров), не представляет угрозы для Земли.

Когда он максимально приблизится к Земле - он будет находится на расстоянии, которое в 12 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной

Скорость астероида составляет 6,3 километров в секунду или 36,5 тысяч километров в час.

Астероид 2021 GM4 был зарегистрирован NASA как "потенциально опасный". Есть несколько неизвестных факторов, которые могут повлиять на траекторию его полета в будущем.

Ранее мы писали о том, что в Черное море упал истребитель ВВС Болгарии

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы министерства

Предварительно известно, что самолет отрабатывал задачу в рамках учений «Шабла 21».

«Сегодня, 9 июня 2021 года, при выполнении тренировочной задачи над морской акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45. Сразу же началась поисково-спасательная операция, которая продолжается и сейчас. В ней участвуют силы и средства из состава Военно-морских сил, Совместного командования спецоперациями, Пограничной полиции и ВВС", - заявило оборонное ведомство.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

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