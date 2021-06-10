В Украине обновили правила работы с трудовыми книжками

В частности, в Украине ввели электронные трудовые книжки. О том, что бумажные трудовые книжки в Украине нужно отменить, в Кабмине говорили несколько лет подряд. В результате с 10 июня пенсии будут назначать автоматически, а от бумажных трудовых можно избавиться.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины на официальной странице в Facebook.

Новый закон позволяет не оформлять и не вести документы в бумажном виде. В течение пяти лет Пенсионный фонд Украины должен включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра социального страхования данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, которые предоставит страхователь.

Теперь бумажные трудовые книжки уничтожать не будут, но предприятия не должны их хранить. Если сотрудник хочет, может забрать ее себе и беречь дома.

Пенсию теперь будут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. Кроме того, уточняется, что по желанию лицо может получать пенсию с более позднего возраста.

Главная проблема в том, что огромное количество информации до сих пор не перенесли в соответствующий реестр.

Напомним, повышение пенсионного возраста в Украине, появился важный документ.

Как сообщала Politeka, пенсии по-новому с 1 июня, кого коснутся изменения и каких сумм ждать.

Также Politeka писала, что пенсионная реформа под угрозой срыва, в Раде "зарубили" законопроект.