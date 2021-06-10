Как вам такое решение спортивной организации?

В УЕФА обязали изменить форму сборную Украины

К такому решению в спортивной организации пришли после запроса со стороны Российского футбольного союза, сообщает "Чемпионат".

Так, на форме останется карта Украины с Крымом, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства.

Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

А вот слоган «Героям слава» с формы придется убрать, так как "в сочетании с первым он несёт явный политический смысл".

Стоит отметить, что в РФ бурно отреагировали на форму сборной Украины на Евро-2020.

По словам правозащитников, россиянам ношение новой экипировки нашей сборной на территории России может обернуться 4 годами тюрьмы.

Там уточнили, что "такие действия могут быть расценены как сепаратизм".

В Госдуме даже призывали запретить форму сборной Украины на европейском футбольном чемпионате этим летом.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

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