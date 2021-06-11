Жизнь украинской военной оборвалась на Донбассе 9 июня

Как передает Politeka.net, кадры прощаний опубликовали на Facebook-страничке Закарпатского Легиона – 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.



Карина Шемчук трагически погибла при исполнении служебных обязанностей.

"Прощание состоялось в подразделениях, которые защищают территориальную целостность Украины, а также в пункте постоянно дислокации. Командование бригады и собратья Карины выражают искренние соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении.

Карина Шемчук родилась 15.02.1999 года. Была воспитанницей школы-интерната города Владимир-Волынский (ныне - Владимир-Волынский лицей "Центр образования"). Получила высшее образование в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

У девушки остались родители.

Украинцы в сети выразили соболезнования ее родным и близким.

"Вечная память и вечная слава Карине. Земной поклон отцу", "Покойся с миром, Каринка ... ты всегда останешься в моей памяти светлой улыбающейся девочкой ... Владимир-Волынский в тяжелой скорби за тобой", "Какое страшное горе! Искренние соболезнования родным и близким!", "Молоденькая красавица... жить и жить... Сердечные соболезнования семье и близким. Вечная память героини. Царство небесное. Герои не умирают - герои навсегда", - писали под постом.



Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

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