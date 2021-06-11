В курортной Кирилловке повысили ставки туристического сбора
Об этом сообщает местный поссовет.
Увеличение связано с ростом минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 6000 грн, а размер сбора — 0, 12% от нее, то есть 7 грн 20 коп. с человека в сутки.
Сбор будут уплачивать жители Кирилловки и владельцы баз отдыха, оплачивать сбор туристы могут и самостоятельно.
Это будет касаться всех, кто размещается в гостиницах, кемпингах, хостелах, домах отдыха, мотелях, общежитиях для приезжих, на туристических базах, в лагерях для отдыха и пансионатах.
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Туристический сбор не входит в стоимость путевки. За неуплату для предусмотрен штраф 850 грн.
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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVІD-19, которая будет осенью. Это обычная практика, поскольку мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени - в начале зимы. Однако мы надеемся на то, что эта волна будет минимальной", - рассказал Кузин.
Кроме того он заявил, что новая волна заражений будет слабей, чем осенью 2020 года, потому что многие украинцы уже переболели и многие вакцинировались.
"Те, которые вакцинированы, за счет защитного действия вакцины не будут подлежать госпитализации, или заболевание будет протекать в более легкой форме", - прознозирует Кузин.
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