Что входит в эту сумму

Украинцам показали, как выглядит бюджетное жилье на курорте под Одессой

В поселке Затока можно отдохнуть с детьми от 80 гривен в сутки, пишет Dnepr.info.

За такие деньги предоставят комнату с кроватью, столом, стульями и кондиционером. Удобства и кухня будут общими для всех туристов.

А вот номер в гостевых домах обойдется в 100 гривен в сутки, и они будут с кроватью, шкафом, телевизором и беспроводным интернетом, также будет столик для принятия пищи, санузел, душ – во дворе, кухня общая.

Ранее мы писали, что в курортной Кирилловке повысили ставки туристического сбора.

Увеличение связано с ростом минимальной заработной платы, которая сейчас составляет 6000 грн, а размер сбора — 0, 12% от нее, то есть 7 грн 20 коп. с человека в сутки.

Сбор будут уплачивать жители Кирилловки и владельцы баз отдыха, оплачивать сбор туристы могут и самостоятельно.

Это будет касаться всех, кто размещается в гостиницах, кемпингах, хостелах, домах отдыха, мотелях, общежитиях для приезжих, на туристических базах, в лагерях для отдыха и пансионатах.

Туристический сбор не входит в стоимость путевки. За неуплату для предусмотрен штраф 850 грн.

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