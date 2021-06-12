На Донбассе оборвалась жизнь украинского военнослужащего





Как передает Politeka.net , трагическую новость сообщили на Facebook-страничке "Волонтеры Закарпатья".

"С грустью сообщаем, что сегодня, в полосе ответственности 128 бригады, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, наш защитник Белов Владимир, 1984 г. р., мукачевец, получил ранение несовместимое с жизнью.

Украинцы выразили соболезнования родным и близким погибшего защитника.

"Царство Небесное, вечная память (соболезнования родным)! Господи, когда эта война закончится и Украина не терять своих людей?", "Сочувствуем родным!", "Вечная память", - писали в комментариях под постом.



