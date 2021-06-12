На Донбассе оборвалась жизнь украинского военнослужащего

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке "Волонтеры Закарпатья".
"С грустью сообщаем, что сегодня, в полосе ответственности 128 бригады, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, наш защитник Белов Владимир, 1984 г. р., мукачевец, получил ранение несовместимое с жизнью.

Украинцы выразили соболезнования родным и близким погибшего защитника.
"Царство Небесное, вечная память (соболезнования родным)! Господи, когда эта война закончится и Украина не терять своих людей?", "Сочувствуем родным!", "Вечная память", - писали в комментариях под постом.

Ранее мы сообщали, что не так давно оборвалась жизнь молодого украинского военнослужащего

20-летнего танкиста Лаптинова Виктора Леонидовича не стало в больнице Днепра, после полученных тяжелых травм в результате ДТП.
Несмотря на юный возраст, он уже был старшим механиком-водителем танка и добросовестно выполнял порученные задания и защищал Родину.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.

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