На Донбассе оборвалась жизнь украинского военнослужащего
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке "Волонтеры Закарпатья".
"С грустью сообщаем, что сегодня, в полосе ответственности 128 бригады, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, наш защитник Белов Владимир, 1984 г. р., мукачевец, получил ранение несовместимое с жизнью.
Украинцы выразили соболезнования родным и близким погибшего защитника.
"Царство Небесное, вечная память (соболезнования родным)! Господи, когда эта война закончится и Украина не терять своих людей?", "Сочувствуем родным!", "Вечная память", - писали в комментариях под постом.
Ранее мы сообщали, что не так давно оборвалась жизнь молодого украинского военнослужащего
20-летнего танкиста Лаптинова Виктора Леонидовича не стало в больнице Днепра, после полученных тяжелых травм в результате ДТП.
Несмотря на юный возраст, он уже был старшим механиком-водителем танка и добросовестно выполнял порученные задания и защищал Родину.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.
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