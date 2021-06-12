Родители сходят с ума от горя!

Правоохранители разыскивают двухлетнюю девочку

В Николаевской области ребенок пропал с придомовой территории в Первомайском районе, сообщает Национальная полиция Николаевской области.

"Устанавливается местонахождение Шевчук Елены Максимовны 2019 г.р., которая играла у двора дома в с. Воеводское Первомайского района (бывшего Арбузинского) и исчезла", - говорится в сообщении.

Приметы: у девочки светлые вьющиеся волосы, в день исчезновения была одета в зеленую кофту, темно-красные штаны и обута в розовые тапочки из ткани.

Всех, кто знает о местоположении ребенка, просят срочно позвонить по номеру 102 или по тел. (05132) 3-04-99, (0512) 53-13- 06 или по адресу: пгт. Арбузинка, ул.Шевченко, 200.

Ранее мы писали, что в Харькове разыскивают мужчину без памяти

Николай Мураховский пропал 9 июня, он ушел из дома на ул. Роганской и не вернулся.

Мужчина был одет в серый свитер и темные брюки, обут в серые кроссовки с салатовыми шнурками.

Харьковчанин страдает дезориентацией и потерей памяти, может разговаривать сам с собой.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Мураховского, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Напомним, Минздрав кардинально меняет правила получения больничных, Ляшко выдал детали: "Уже подписан приказ...".

Как сообщала Politeka, новые правила карантина ждут украинцев, заявление Ляшко: ограничения могут быть сняты в нескольких сферах.

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