В украинской столице пропала девочка
Так, в Киеве полиция разыскивает несовершеннолетнюю Савичеву Анастасию Сергеевну, 2003 года рождения.
Девушка 10 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась, пишут на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в г. Киеве».
Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 168 см, худощавого телосложения, волосы русые, подстрижены под каре.
Была одета в черные кеды, черную короткую юбку, светлую футболку, большие очки с прозрачным стеклом.
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Если у вас есть информация о возможном местонахождении Насти - сообщите по номеру "102".
Ранее мы писали, что правоохранители разыскивают двухлетнюю девочку
В Николаевской области ребенок пропал с придомовой территории в Первомайском районе, сообщает Национальная полиция Николаевской области.
Приметы: у девочки светлые вьющиеся волосы, в день исчезновения была одета в зеленую кофту, темно-красные штаны и обута в розовые тапочки из ткани.
Всех, кто знает о местоположении ребенка, просят срочно позвонить по номеру 102 или по тел. (05132) 3-04-99, (0512) 53-13- 06 или по адресу: пгт. Арбузинка, ул.Шевченко, 200.
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