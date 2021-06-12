В Киеве в полицию поступило заявление от врачей о смерти пациента с телесными повреждениями

По адресу выехала следственно-оперативная группа и оперативники.

Просмотрев видео с камер наблюдения, правоохранителям стало известно, что на улице к мужчине подошел незнакомец, избил и ушел.

«Мы увидели, что правонарушитель несколько раз возвращался к пострадавшему и даже, когда тот находился в бессознательном состоянии, все равно продолжал бить его в голову и грудь. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение обидчика и задержали его», - говорится в сообщении.

К месту жительства подозреваемого выехали сотрудники полиции - они изъяли одежду со следами крови, а также обувь. Задержанный – ранее судимый за кражи 48-летний местный житель.

В настоящее время открыто уголовное производство. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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Так, в Киеве полиция разыскивает несовершеннолетнюю Савичеву Анастасию Сергеевну, 2003 года рождения.

Девушка 10 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась, пишут на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в г. Киеве».

Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 168 см, худощавого телосложения, волосы русые, подстрижены под каре.

Была одета в черные кеды, черную короткую юбку, светлую футболку, большие очки с прозрачным стеклом.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении Насти - сообщите по номеру "102".

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