Водитель в Киеве специально переехал утят, которые переходили дорогу

Водитель на Mercedes наехал на выводок утят, которые перебегали дорогу, об этом сообщили в паблике dtp.kiev.ua в Telegram.

"Специально, несмотря на сигналы, раздавил на дороге утят. Мы будем вам очень благодарны за информацию по данному инциденту, собираем сведения для оказания психологической помощи водителю", - говорится в сообщении паблика.

Видео можно увидеть здесь.

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Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 168 см, худощавого телосложения, волосы русые, подстрижены под каре.

Была одета в черные кеды, черную короткую юбку, светлую футболку, большие очки с прозрачным стеклом.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении Насти - сообщите по номеру "102".

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