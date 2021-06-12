Водитель в Киеве специально переехал утят, которые переходили дорогу
Водитель на Mercedes наехал на выводок утят, которые перебегали дорогу, об этом сообщили в паблике dtp.kiev.ua в Telegram.
"Специально, несмотря на сигналы, раздавил на дороге утят. Мы будем вам очень благодарны за информацию по данному инциденту, собираем сведения для оказания психологической помощи водителю", - говорится в сообщении паблика.
Видео можно увидеть здесь.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Тина Кароль в откровенном купальнике открыла сезон загара: "Не стыдно перед сыном?"
Жизнь мужчины оборвалась в один миг на одесской трассе, кадры: "хотел купить клубнику"
Зарядка для телефона уничтожила квартиру в Одессе: последствия пожара показали на видео
Мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места
Кроме того мы писали, что в украинской столице пропала девочка
Так, в Киеве полиция разыскивает несовершеннолетнюю Савичеву Анастасию Сергеевну, 2003 года рождения.
Девушка 10 июня ушла из дома и до сих пор не вернулась, пишут на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в г. Киеве».
Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 168 см, худощавого телосложения, волосы русые, подстрижены под каре.
Была одета в черные кеды, черную короткую юбку, светлую футболку, большие очки с прозрачным стеклом.
Если у вас есть информация о возможном местонахождении Насти - сообщите по номеру "102".
Напомним, Минздрав кардинально меняет правила получения больничных, Ляшко выдал детали: "Уже подписан приказ...".
Как сообщала Politeka, новые правила карантина ждут украинцев, заявление Ляшко: ограничения могут быть сняты в нескольких сферах.
Также Politeka писала, что это было запрещено: харьковчанина накажут за "развлечения" на карантине, решение суда.