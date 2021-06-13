В Украине пересчитали пенсии работающим пенсионерам, однако многие из остались без доплат

Почему так произошло, пишет "Сегодня".

Так, по данным Пенсионного фонда, под пересчет попали 633 тыс. чел., надбавку получила половина – 313 тыс. Это примерно каждый пятый работающий пенсионер.

В ПФУ объяснили, что в действительности пенсии повысили всем, кому был положен перерасчет. Но, дело в том, что у многих пенсионеров, как работающих, так и не работающих, пенсия ниже минимальной. Причин тому может быть несколько: низкая зарплата, нехватка трудового стажа (30 лет для женщин и 35 – для мужчин).

Однако, поскольку пенсия не может быть меньше минимальной (сейчас 1769 грн), а у тех, у кого достаточно страхового стажа (30 и 35 лет), она не может быть меньше 2200 грн, то таким пенсионерам государство доплачивает из госбюджета. Это называется "пенсионная выплата", которая состоит из собственно пенсии и доплаты к ней. Поэтому после апрельского перерасчета могло произойти, что у работающего пенсионера его личная пенсия стала больше, а вот доплата уменньшилась.

Например, заработанная два года назад пенсия была 1300 грн, а доплата – 197 грн, в сумме 1497 грн. За два года минпенсия выросла до 1769 грн (+272 грн) вместе с ростом соцстандартов. Соответственно, выросла и доплата от государства – до 469 грн. После перерасчета пенсия повысилась до 1400 грн, а доплата стала ниже и составила 369 грн. В целом пенсионная выплата не изменилась.

Как известно, с 1 апреля проиндексированы пенсии для 313 тыс. работающих пенсионеров из трех миллионов, которые продолжают трудиться. Средний размер повышения составил 193,32 грн. Перерасчет провели автоматически, без обращения пенсионеров в ПФУ.

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