Грузовик наехал на несовершеннолетнюю с годовалым ребенком на руках
ДТП произошло в городе Пирятин, сообщает ЭХО.
Водитель грузовика ГАЗ наехал на девушку, которая шла с годовалым ребенком на руках.
По предварительной информации потерпевшая 2005 года рождения.
Пешеход с ребенком доставлены в больницу.
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Причины ДТП устанавливают правоохранители.
Кроме того мы писали, что в Ивано-Франковской области 12-летний мальчик упал в воду.
Вечером, 12 июня, ребенок, играя с друзьями у реки Черемош, подскользнулся и упал в воду.
К сожалению, масштабные усилия оперативной службы не помогли спасти ребенка.
Утром 13 июня в ГУ ГСЧС сообщили, что тело вытащили на берег.
Реанимационные манипуляции не смогли вернуть ребенка к жизни.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.