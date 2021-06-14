Грузовик наехал на несовершеннолетнюю с годовалым ребенком на руках

ДТП произошло в городе Пирятин, сообщает ЭХО.

Водитель грузовика ГАЗ наехал на девушку, которая шла с годовалым ребенком на руках.

По предварительной информации потерпевшая 2005 года рождения.

Пешеход с ребенком доставлены в больницу.

Причины ДТП устанавливают правоохранители.

Кроме того мы писали, что в Ивано-Франковской области 12-летний мальчик упал в воду.

Вечером, 12 июня, ребенок, играя с друзьями у реки Черемош, подскользнулся и упал в воду.

К сожалению, масштабные усилия оперативной службы не помогли спасти ребенка.

Утром 13 июня в ГУ ГСЧС сообщили, что тело вытащили на берег.

Реанимационные манипуляции не смогли вернуть ребенка к жизни.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.