Оборвалась жизнь украинского военнослужащего

Как передает Politeka.net , трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Новояричевского поселкового совета.

"Выражаем искренние соболезнования семье Черного Юрия Игоревича, жизнь которого оборвалась после длительной борьбы с тяжелыми травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Юрий Черный на фронте с 2015 года. Он был командиром взвода 47 отдельной роты РХБЗ 704 полка, получил звание старшего лейтенанта, награжден почетным знаком "Мариуполь. Отстояли. Победы".