Оборвалась жизнь украинского военнослужащего
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Новояричевского поселкового совета.
"Выражаем искренние соболезнования семье Черного Юрия Игоревича, жизнь которого оборвалась после длительной борьбы с тяжелыми травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
Юрий Черный на фронте с 2015 года. Он был командиром взвода 47 отдельной роты РХБЗ 704 полка, получил звание старшего лейтенанта, награжден почетным знаком "Мариуполь. Отстояли. Победы".
Украинцы выразили соболезнования родным и близким погибшего защитника.

"Вечная и светлая память. Искренние соболезнования семье, сил пережить это непоправимое горе", "Искренние соболезнования семье. Вечная память!", "Вечная память Герою! Соболезнования родным и близким", "Искренне сочувствую. Вечная память. Семье сил пережить это горе", - писали в комментариях под постом.

Ранее мы сообщали, что не так давно оборвалась жизнь молодого украинского военнослужащего

20-летнего танкиста Лаптинова Виктора Леонидовича не стало в больнице Днепра, после полученных тяжелых травм в результате ДТП.
Несмотря на юный возраст, он уже был старшим механиком-водителем танка и добросовестно выполнял порученные задания и защищал Родину.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.

Популярные статьи сейчас

73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"

Аттракцион с людьми сломался на Николаевщине, жуткие кадры и детали ЧП: что известно о пострадавших

"С ним уходит поколение великих": не стало знаменитого украинца, его талантом восхищались многие

Жизнь мужчины оборвалась в один миг на одесской трассе, кадры: "хотел купить клубнику"

"Так и не начал дышать": украинец скончался после укуса насекомых, детали несчастья
Показать еще