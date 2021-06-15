"Вечная и светлая память. Искренние соболезнования семье, сил пережить это непоправимое горе", "Искренние соболезнования семье. Вечная память!", "Вечная память Герою! Соболезнования родным и близким", "Искренне сочувствую. Вечная память. Семье сил пережить это горе", - писали в комментариях под постом.
20-летнего танкиста Лаптинова Виктора Леонидовича не стало в больнице Днепра, после полученных тяжелых травм в результате ДТП.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.