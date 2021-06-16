Два подростка утонули в реке в Тернопольской области

16-летние парни пошли на ночную рыбалку, но домой так и не вернулись. Односельчане, полиция, нацгвардейцы и спасатели искали их несколько дней, пишет «Обозреватель».

Жители сел Устечко и Литячи Игорь Сюсяйло и Петр Харук были друзьями, они вместе учились. В ночь с 10 на 11 июня парни отправились на рыбалку.

"Мама Игоря была против того, чтобы они шли на реку. Но сын с другом не послушались. Взяли сельскую лодку и поплыли. Оба не умели плавать", – вздыхает Михаил, житель с. Устечко.

Рассказывают, что Игорь даже позвонил маме и сказал, чтобы она готовила ужин, они скоро вернутся. Женщина на стол накрыла, но ребенка так и не дождалась.

13 июня ориентировочно в 17:30 найдено тело одного из пострадавших, а уже 14 июня в 11:05 найдено тело другого юноши.

"В семье у Игоря Сюсяйло вообще огромное горе. В феврале умер его отец, а вскоре скончалась бабушка. Парень был единственным сыном у матери, жили они вдвоем. Игорь учился в соседних Залещиках в ПТУ на первом курсе. И вот теперь не стало и его. Мать очень тяжело переживает такое горе, фактически, вся семья за короткое время вымерла", – говорит Михаил.

Игорь Сюсяйло

У Петра Харука остались родители и две старшие сестры. Мама накануне уехала на заработки в Польшу. Ей пришлось вернуться на похороны сына.

Петр Харук

В селе говорят, что на ночную рыбалку у них ходят только рыбаки со стажем. Днестр хоть и не очень опасен, но это широкая река с подводными течениями.

"На другое утро нашли их лодку примерно в пяти километрах от места, где они рыбачили. Она была возле берега, перевернута. Также на берегу нашли их куртки. Версия такая, что, скорее всего, хлопцы перевернулись. Вода еще холодная, купаться нельзя. Они не умели плавать, были в одежде, вот и пошли на дно. Видимо еще и испугались, представьте – в темноте посреди реки, вокруг ничего не видно, кричи не кричи, никого нет и помощи ждать неоткуда", – рассказал Михаил.

Во вторник, 15 июня, в селе Литячи похоронили Петра Харука.

Отметим, согласно данным ГСЧС по состоянию на 15 июня, с начала месяца на водоемах Украины утонуло почти 40 человек, в том числе восемь детей.

Напомним, тела юных украинцев нашли рядом друг с другом, детали трагедии.

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