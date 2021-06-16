На Донбассе оборвалась украинского военнослужащего
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-стрничке Рава-Руськой городской территориальной общины.
"Сегодня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 г. р. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией.
Вечная память", - говорится в сообщении.
В сети выразили соболезнования близким Романа.
"Искренние соболезнования семье. Пусть покоится с Богом. Вечная память", "Искренние соболезнования маме и семье", "Вечная память ... искренние соболезнования семье", - писали в комментариях под некрологом.
Стоит отметить, что в штабе ООС пока не сообщали о гибели военных на Донбассе 15 или 16 июня.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе погибла украинская военная, которая защищала нашу мирную жизнь
Трагедия с военнослужащей произошла в среду, 9 июня, в районе проведения Операции объединеных сил.
Командование части выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
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Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.