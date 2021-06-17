Пунктов много, но они необходимы

В Украине появился свод правил со списком запретов и так называемым "этическим кодексом"

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы изменило этические правила для государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Так, им запретили сплетничать и писать комментарии в соцсетях. Кроме того, их обяжут владеть иностранными языками.

Новые прописанные правила:

нельзя говорить повышенным тоном и использовать нецензурную лексику;

не сплетничать, не обсуждать личную жизнь коллег, членов их семей и близких;

не допускать, чтобы частные отношения влияли на поведение или принятия решения во время служебных обязанностей;

не унижать людей из-за внешности, одежды, возраста, пола, веры или семейного положения;

спокойно реагировать на критику – вести себя сдержанно и просить общаться вежливо;

не оставлять комментариев на сайтах или в соцсетях, если они пойдут не на пользу репутации госорганов;

запрещены действия сексуального характера, выраженные словесно (угрозы, запугивание, неприличные замечания) или физически (прикосновения, похлопывания), которые могут унизить или оскорбить.

При этом до сих пор неизвестно, как именно будут наказывать нарушителей правил. В случае выявления «непослушных» сотрудников их коллегам рекомендуется просто докладывать об этом руководству.

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