На Винничине мужчина с ножом вломился в здание кредитной организации
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К правоохранителям обратилась 28-летняя работница Винницкого кредитного общества с сообщением о том, что в помещении офиса на нее напал мужчина.
"Угрожая ножом и физической расправой, он пытался завладеть деньгами, которые находились в сейфе. Во время сопротивления нападавшему, женщине удалось нажать тревожную кнопку охраны. Увидев это, злоумышленник бросился наутек", - говорится в сообщении.
Благодаря камерам наблюдения полицейским удалось опознать и задержать нападавшего.
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