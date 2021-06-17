На Винничине мужчина с ножом вломился в здание кредитной организации

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

К правоохранителям обратилась 28-летняя работница Винницкого кредитного общества с сообщением о том, что в помещении офиса на нее напал мужчина.

"Угрожая ножом и физической расправой, он пытался завладеть деньгами, которые находились в сейфе. Во время сопротивления нападавшему, женщине удалось нажать тревожную кнопку охраны. Увидев это, злоумышленник бросился наутек", - говорится в сообщении.

Благодаря камерам наблюдения полицейским удалось опознать и задержать нападавшего.

Им оказался 62-летний, ранее судимый, местный житель. Сейчас он находится в СИЗО, а если его вину докажут, то ближайшие 7 лет он проведет за решеткой.

Ранее мы сообщали, что в Черкассах 13-летний мальчик получил колото-резаные раны шеи и грудной клетки от 33-летнего соседа.

Нетрезвый мужчина набросился на него в подъезде дома. Крики ребенка услышал отец, который в это время был на улице. Он забежал в подъезд и увидел, как нападающий душит сына подушкой, а затем ударил его ножом, который держал в руке. Появление отца спасло жизнь ребенку.