Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала очаровательное черно-белое фото на яхте

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Девушка довольно быстро связала себя узами брака со звездным телеведущим после того, как он ушел от жены с двумя детьми во время своего участия "Танцах со звездами". Теперь же, судя по фото в соцсетях, Вова счастлив в браке с новой возлюбленной.

Недавно в своем микроблоге Кристина показала соблазнительное фото с отдыха на популярном курорте Черногории. На снимке красотка запечатлена, стоя в кристально чистой воде на фоне потрясающего горского пейзажа. Перед камерой она появилась в стильном салатовом купальнике, который подчеркнул ровный загар и идеальную фигуру. Волосы девушки распущены и покрыты пляжной шляпкой, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Горняк написала: "Без фильтров. Без лонгридов. Просто идеально". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию Кристины засыпая ее комплиментами в комментариях к фото: "Вы шикарная", "Красотка", "Огонь", "Кристина, вы прекрасны", "Просто идеально – просто идеальна!", "Невероятная красотка", "Какая фигура", "Классный купальник", "Богиня", "Шикарная".

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".

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