На Львовщине умер украинский военнослужащий

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Гусятинского районного военного комиссариата.

37-летний Кунь Андрей служил по контракту.

Накануне гибели пошел служить по контракту в 24 бригаду им. короля Даниила Галицкого.

"Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь... невероятно тяжело пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни – хоронить своего ребенка. Андрей был военнослужащим военной службы по контракту. Он хотел защищать свою страну, своих близких", - говорится в сообщении.

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