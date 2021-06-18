Со следующей недели в Украине установится сухая и солнечная погода

Об этом сообщила заместитель руководителя отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, пишут «Факты».

Ожидается, что на Троицу, которую православные отметят 20 июня, и в субботу перед праздником, пройдут с дождями и грозами в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

На остальной территории страны ожидается сухая и солнечная погода. Днем в Крыму столбики термометров покажут +25- +27 градусов, на западе и севере воздух прогреется до +29- +31 градуса.

В понедельник, 21 июня, дожди не ожидаются.

26−28 июня температура воздуха будет колебаться от +27 до +33 градусов.

Что касается следующих месяцев, то ранее народный синоптик Леонид Горбнь сообщал, что начало июля будет дождливым, от 4 до 8 июля –ударит аномальная жара, 11-17июля - дожди и бури, от 18 до 28 июля - жара, 25 - гроза и буря, 30 июля - дожди.

Август же, по его прогнозу начнется с жары, 2 августа - гроза и буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа - дожди, от 19 до 21 и от 23 до 26 августа - жара.

Отметим, по свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов. В ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

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