В Украине кардинально изменится погода
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие праздники синоптик Наталья Диденко поделилась на своей страничке в Facebook.
По данным синоптика, украинцев уже с 19 числа ждет по-настоящему летняя погода - столбики термометров покажут 30 градусов тепла, но не обойдется и без осадков.
"Дожди в субботу пройдут в западных областях, с обеда осадки продвинутся дальше, в восточном направлении", - сообщила Диденко.
Синоптик отмечает, что на Троицу осадков стоит ожидать на западе, юге и кое-где в центральных областях Украины.
По словам, настоящая летняя жара придет в Украину после Дня летнего солнцестояния 21 июня - температура воздуха прогреется до 33 градусов и выше.
Стоит отметить, что по данным Укргидрометцентра, 19-21 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.
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