Украинцев могут заставить избавиться от бумажных паспортов

Так, в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, касающийся тотальной замены документов в виде "книжечек" на ID-карты, передает "Обозреватель".

Эксперты полагают, что страна пока еще не готова к таким переменам. Украинским ID-картам далеко до европейских, ведь в ЕС они могут аккумулировать всю информацию, в том числе медицинскую и налоговую. Поэтому перед тем, как отбирать бумажные документы, нужно сделать комфортным использование е-паспортов и для граждан, и для органов, которые должны их принимать, считают юристы.

По словам экспертов, история с заменой паспортов - это долгосрочная эпопея лет на 10.

"На сегодня есть две проблемы: большое количество населения Украины и невозможность одновременно всех перевести, а вторая – это сохранение всей персональной информации. Многие страны сталкиваются с тем, что очень трудно сохранить базу, чтобы к ней никто не имел доступа", – отметила юрист Злата Симоненко.

Также отдельно стоит вопрос, что делать с заменой паспортов жителям оккупированных территорий.

Сейчас некоторые из украинцев уже имеют подобный документ, который могут использовать онлайн в приложении "Дія". Но вместе с тем, кое-что приходится все равно распечатывать и носить с собой отдельно. Когда выдается карточка, записываются первичные данные, и чип не подлежит перезаписи.

Отметим, согласно законопроекту, у украинцев планируют забирать "книжечки" по достижении 25 или 45 лет. То есть тогда, когда граждане обязаны вклеивать в паспорт свои новые фотографии.

Напомним, что выдача водительских удостоверений остановлена: украинцам назвали причину.

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