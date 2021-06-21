22 июня православные почитают память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского

Приметы 22 июня на погоду

если утром гром гремит – непогода затянется;

звездное небо – к урожаю грибов;

много ягод уродилось – это к холодной зиме;

если на улице пасмурно, но пчелы в ульи не прячутся – дождя не будет.

Что нельзя делать 22 июня

По народному календарю, 22 июня - Змеиный день, он приходится на период змеиных свадеб. По лесам и высокой траве советуют без нужды в этот день не гулять.

К слову о погоде, ранее народный синоптик Леонид Горбнь сообщал, что с 18 до 28 июля ожидается жара, 25 - гроза и буря, 30 июля - дожди.

Август же, по его прогнозу начнется с жары, 2 августа - гроза и буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа - дожди, от 19 до 21 и от 23 до 26 августа - жара.

Отметим, по свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов. В ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

Напомним, стихия испортила отдых украинцам: море поглотило пляжи и заливает базы отдыха, видео.

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