Серьезная авария с жертвами произошла на трассе Одесса - Николаев. В больницу были доставлены пострадавшие, среди которых оказались дети
Смертельная авария произошла в понедельник, 21 июня, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск в Николаевском районе, сообщает Национальная полиция. Легковой автомобиль Chery Tiggo врезался в грузовик, а затем столкнулся с двумя другими машинами.
Машина на полной скорости влетела в грузовик с цистерной, из-за чего у цистерны вылетела передняя ось, а также было повреждено рулевое управление грузовика. После этого легковушка вылетела на проезжую часть и столкнулась с двумя другими машинами.
Сообщается, что водитель и пассажир Chery в результате столкновения погибли на месте, однако точной информации о всех погибших и выживших в ДТП пока нет. Известно также, что в машине находился 8-летний ребенок.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
13-мальчик улегся на рельсах, дожидаясь поезда: детали и кадры трагедии на Киевщине
Самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших: первые кадры трагедии в России
Людей сносило с ног, а деревья вырывало с корнями: стихия накрыла Донецк вслед за Крымом, кадры
Отец случайно убил дочь на детской площадке: "Потерял равновесие и упал"
Водители других пострадавших машин утверждают, что виновником ДТП стал владелец Chery, который уснул за рулем.
Всего были госпитализированы пятеро пострадавших, среди которых оказались дети в возрасте 8 и 15 лет.
Окончательное число пострадавших и причины случившегося будут выясняться.
Ранее мы сообщали, что в субботу, 19 июня, в ДТП погибла Екатерина Долган – 21 летняя рекордсменка Национального реестра рекордов Украины. Девушка разбилась на трассе Киев – Прилуки. По предварительной информации, она уснула за рулем.
Напомним, в центре Черкасс погибли три человека: подробности и фото трагедии.
Как сообщала Politeka, страшная авария унесла жизнь молодого украинца, двое в реанимации: кадры с места.
Также Politeka писала, что рекордсменка Украины трагически погибла в ДТП в 21 год: "Впереди была еще вся жизнь".