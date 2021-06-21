Серьезная авария с жертвами произошла на трассе Одесса - Николаев. В больницу были доставлены пострадавшие, среди которых оказались дети

Смертельная авария произошла в понедельник, 21 июня, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск в Николаевском районе, сообщает Национальная полиция. Легковой автомобиль Chery Tiggo врезался в грузовик, а затем столкнулся с двумя другими машинами.

Машина на полной скорости влетела в грузовик с цистерной, из-за чего у цистерны вылетела передняя ось, а также было повреждено рулевое управление грузовика. После этого легковушка вылетела на проезжую часть и столкнулась с двумя другими машинами.

Сообщается, что водитель и пассажир Chery в результате столкновения погибли на месте, однако точной информации о всех погибших и выживших в ДТП пока нет. Известно также, что в машине находился 8-летний ребенок.

Водители других пострадавших машин утверждают, что виновником ДТП стал владелец Chery, который уснул за рулем.

Всего были госпитализированы пятеро пострадавших, среди которых оказались дети в возрасте 8 и 15 лет.

Окончательное число пострадавших и причины случившегося будут выясняться.

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