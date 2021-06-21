В ДТП скончался молодой украинец

Об этом информируют на странице Национальной полиции.

На месте аварии сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что причиной аварии стало лобовое столкновение автобуса “БАЗ” и автомобиля ” Mercedes-Benz”.

От полученных травм на месте происшествия скончался 24-летний ужгородец.

Еще двое потерпевших находятся под наблюдением врачей реанимационного отделения медучреждения.

По факту ДТП следователи Ужгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что друзья медика, погибшего из-за пьяного пешехода, вспомнили о нем с теплотой

В районе Окружной дороги погиб 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Он был тем велосипедистом, которого толкнул под колеса грузовика, пьяный прохожий.

Коллега Виктора рассказывает, что он очень тепло высказывался о жене, мечтал о детях и гордился своей работой. Каждый день он помогал десяткам людей. Чтобы быстрее добираться до любимой работы, купил велосипед.

"Года два назад он пересел на велосипед. Передвигался на велосипеде, хотя мы его предупреждали, что в нашей стране это не очень безопасно делать. Мне его... Нам всем его будет очень не хватать..." - говорит коллега погибшего, едва сдерживая слезы.

Напомним, что пьяный пешеход толкнул под грузовик 27-летнего врача: появилось видео с моментом гибели.

Как сообщала Politeka, пешеход толкнул велосипедиста под колеса грузовика: кадры трагического ДТП в Киеве.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.