В центре Черкасс погибли три человека
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.
Водитель Audi A4 и пассажир KIA погибли на месте аварии. Пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась.
Сейчас следователи расследуют уголовное производство.
Предварительно установлено, что KIA Optima не справился с управлением, выехал на встручную полосу и столкнулся с автомобилем Audi A4.
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Все обстоятельства аварии расследуют правоохранители.
Недавно мы писали, что в ДТП скончался молодой украинец
Об этом информируют на странице Национальной полиции.
На месте аварии сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что причиной аварии стало лобовое столкновение автобуса “БАЗ” и автомобиля ” Mercedes-Benz”.
От полученных травм на месте происшествия скончался 24-летний ужгородец.
Еще двое потерпевших находятся под наблюдением врачей реанимационного отделения медучреждения.
По факту ДТП следователи Ужгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что пьяный пешеход толкнул под грузовик 27-летнего врача: появилось видео с моментом гибели.
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Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.