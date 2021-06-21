В центре Черкасс погибли три человека

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

Водитель Audi A4 и пассажир KIA погибли на месте аварии. Пассажирку Audi доставили в больницу, где она скончалась.

Сейчас следователи расследуют уголовное производство.

Предварительно установлено, что KIA Optima не справился с управлением, выехал на встручную полосу и столкнулся с автомобилем Audi A4.

Все обстоятельства аварии расследуют правоохранители.

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Об этом информируют на странице Национальной полиции.

На месте аварии сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что причиной аварии стало лобовое столкновение автобуса “БАЗ” и автомобиля ” Mercedes-Benz”.

От полученных травм на месте происшествия скончался 24-летний ужгородец.

Еще двое потерпевших находятся под наблюдением врачей реанимационного отделения медучреждения.

По факту ДТП следователи Ужгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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