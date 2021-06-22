Часть Украины охватит циклон, который движется с Крыма

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, жара в Украине пока отступать не "планирует".

"23-го июня в большинстве областей ожидается в течение дня +30 + 35 градусов. На карте хорошо видно, что Западная Европа подыхала жары, а горячие градусы пошли к нам", - сообщила Диденко.

Более того, по словам синоптика, при такой синоптической ситуации возможны пылевые бури не только в южных областях, но и на севере Украины.



Также синоптик предупредила, что такая жара продлится до конца недели, и только в воскресенье столбики термометров опустятся до +27+29 градусов.

Также стоит отметить, что по данным Укргидрометцентра, 23-25 июня в западных, северных, восточных, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.