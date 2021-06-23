За плечами Юлии Головни 15 лет медицинского стажа и три года в армии.

Она никогда не думала, что будет служить в армии, но после событий на Майдане в 2014 году ее мнение изменилось.

Уже тогда Юлия провела много времени на Майдане в составе медицинской сотни и уже после отправилась на фронт во время третей волны мобилизации.