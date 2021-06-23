Украинка спасает бойцов ВСУ с 2014 года
Как передает Politeka.net, о боевом медике рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
За плечами Юлии Головни 15 лет медицинского стажа и три года в армии.
Она никогда не думала, что будет служить в армии, но после событий на Майдане в 2014 году ее мнение изменилось.
Уже тогда Юлия провела много времени на Майдане в составе медицинской сотни и уже после отправилась на фронт во время третей волны мобилизации.
"На войне были осколочные, огнестрельные, минно-взрывные ранения... помню, было прямое попадание в блиндаж, тогда к сожалению было 5-200 и 2-300, всегда трудно терять собратьев. Делаешь все необходимое, чтобы спасти человека, но ранения настолько тяжелые, что уже несовместимы с жизнью…", - делится воспоминаниями медик.
Юлия уже неоднократно попадала в горячие точки и спасла не одну жизнь бойцов ВСУ.
"Приятно, что по настоящее время, люди звонят и благодарят за спасенные жизни, поздравляют со всеми праздниками, мы часто общаемся и созваниваемся", - поделилась девушка.
После службы она, планирует вернуться в гражданскую медицину и заниматься своим увлечением, но пока спасать жизни собратьев для нее на первом месте.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.
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