На Винничине оборвалась жизнь участника АТО
У 36-летнего Анатолия Супруна остановилось сердце, сообщает "33 канал".
Его мобилизировали в армию в июле 2015 года. Служил Анатолий в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Спустя год его демобилизировали.
Похоронили ветерана с почестями 18 июня.
За день до смерти мужчина отпраздновал День рождения, сиротами остались двое его сыновей.
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Ранее мы сообщали, что на Волыни оборвалась жизнь ветерана АТО.
По предварительной информации, 35-летний Андрей Косюр имел большие проблемы с организмом в фазе сна, лечился в Волынской областной клинической больнице, госпитале ветеранов войны.
Когда он засыпал, останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.
У Андрея остался маленький сын Давид.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.