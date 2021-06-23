На Винничине оборвалась жизнь участника АТО

У 36-летнего Анатолия Супруна остановилось сердце, сообщает "33 канал".

Его мобилизировали в армию в июле 2015 года. Служил Анатолий в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Спустя год его демобилизировали.

Похоронили ветерана с почестями 18 июня.

За день до смерти мужчина отпраздновал День рождения, сиротами остались двое его сыновей.

Ранее мы сообщали, что на Волыни оборвалась жизнь ветерана АТО.

По предварительной информации, 35-летний Андрей Косюр имел большие проблемы с организмом в фазе сна, лечился в Волынской областной клинической больнице, госпитале ветеранов войны.

Когда он засыпал, останавливалось дыхание, происходила нехватка кислорода в организме.

У Андрея остался маленький сын Давид.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.