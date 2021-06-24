На Одесчине застолье закончилось поножовщиной

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

По предварительной информации, между нетрезвыми отцом и сыном в Белгород-Днестровском районе возникла из-за того, что в доме отчима, где произошло событие, не оказалось сигарет.

"В разгар конфликта хозяин дома схватил кухонный нож и несколько раз ударил им 32-летнего потерпевшего", - говорится в сообщении.

Раненый мужчина смог обратиться к медикам самостоятельно и, к счастью, выжил.

Теперь желающему закурить предьявлено подозрение в покушении на умышленное убийство.

"За содеянное мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Также мы сообщали, что в Черкассах 13-летний мальчик получил колото-резаные раны шеи и грудной клетки от 33-летнего соседа - мужчина напал не ребенка в подъезде.

Крики ребенка услышал отец, который в это время был на улице. Он забежал в подъезд и увидел, как нападающий душит сына подушкой, а затем ударил его ножом, который держал в руке. Появление отца спасло жизнь ребенку.

Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.

Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.

Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.