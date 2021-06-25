Жизнь младенца трагически оборвалась в России
Как передает Politeka.net, вопиющие подробности трагедии в Подмосковье сообщили на Telegram-канале Mash.
По предварительной информации, четырёхмесячный ребёнок умер от перегрева на солнце.
"Отец и мать малыша отправились на шашлыки, в последний раз его покормили в 15 часов. А когда в 19 вместе навеселе зашли к друзьям на улицу Мира, 23, обнаружили, что ребёнок не шевелится", - говорится в сообщении.
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Также известно, что взрослые пришли домой уже навеселе. Врачи констатировали смерть ребенка от теплового удара.
Стоит отметить, что 23 июня в Москве стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений — температура воздуха там достигала 34,3 градуса.
Также мы сообщали, что жуткое происшествие случилось в США.
Отец двух годовалых близнецов забыл их на восемь часов в автомобиле на сильной жаре. Оба ребенка умерли.
Мужчину сразу же задержали и предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.
Отец утверждает, что не знал, что в его авто находятся дети. По его словам, он был уверен, что оставил их в детском саду.
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